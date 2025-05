Azərbaycan Ordusunun hərbçisi dünyasını dəyişib.

Metbuat.az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Fərid Elşən oğlu Nağıyev ağır gedişli meningoensefalit diaqnozu ilə vəfat edib.

Müdafiə Nazirliyi məlumatı təsdiqləyib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

