Moskva və bütün Rusiyanın Patriarxı Kirill bu gün Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Moskva və bütün Rusiyanın Patriarxının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Heydər Əliyev Hava Limanında Patriarx Kirilli Bakı və Azərbaycan yepiskopu Aleksiy, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mixail Yevdokimov və Azərbaycanın Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Sahib Nağıyev qarşılayıblar.

