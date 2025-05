Azərbaycan Premyer Liqasında 33-cü tur davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün daha iki oyun keçiriləcək.

Əvvəlcə “Şamaxı” öz meydanında “Səbail”i qəbul edib. Görüş 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

Beləliklə, “Şamaxı” turnir cədvəlində 36 xalla 6-cı, “Səbail” isə 22 xalla sonuncu - 10-cu yerdə qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.