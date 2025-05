İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahunun mayın 7-də Azərbaycana planlaşdırılan səfəri təxirə salınıb.

Metbuat.az "Ynet"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail Baş nazirinin ofisi məlumat yayıb.

Buna səbəb kimi Qəzzada və Suriyada baş verən hadisələr, habelə sıx qrafiki göstərilib.

O, dəvətə görə Prezident Əliyevə təşəkkür edib və iki ölkə arasında mövcud olan isti münasibətləri yüksək qiymətləndirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.