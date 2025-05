Rusiya ordusunda döyüşən azərbaycanlı həlak olub.

Metbuat.az Musavat.com xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Qeyd edilir ki, İslam Rəsulov (ləqəbi Stalin) adlı azərbaycanlının Rusiya vətəndaşı olub və rus ordusunda xidmət edib.

