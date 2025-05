Mayın 4-ü saat 12:00-a olan məlumatına əsasən hazırda ölkənin əksər çaylarında sululuq artıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, yağan leysan xarakterli yağışlar nəticəsində Böyük Qafqaz ərazisindən axan Qudiyalçaydan sel keçir.

