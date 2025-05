Türkiyənin tanınmış aktyoru Naşit Özcan vəfat edib.

Metbuat.az Anadolu Ajansına istinadən xəbər verir ki, bir müddət əvvəl o, beyin qanaması keçirərək xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

Süni nəfəs aparatı qoşulan aktyor bu gün vəfat edib.

Qeyd edək ki, o, bir çox filmlərdə - "Kurtlar Vadisi Pusu", "Sen anlat Karadeniz", "Yarqı", "Mucize doktor" və s. rol alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.