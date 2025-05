“Fənərbaxça” öz meydanında “Beşiktaş”a uduzdu

Türkiyə Super Liqasında XXXIV turun görüşləri davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk matçında "Samsunspor" öz meydanında "Eyüpspor"la qarşılaşıb.

3 qolun vurulduğu oyunda ev sahibləri rəqibini 3 cavabsız qolla məğlub etməyi bacarıb - 3:0.

Turun digər matçı isə İstanbul derbisi ilə yadda qalıb. "Fənərbaxça" öz meydanında "Beşiktaş"ı qəbul edib. "Sarı-lacivərdlilər" böyük ölçüdə çempionluğu əldən verib.

Oyun qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçib. Görüşün taleyini bir qol həll edib. "Qara qartallar" minimalhesablı qələbəyə seviniblər - 1:0.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.