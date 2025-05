Bakıda svetoforlara yeni nəsil, LED işıqlandırma ilə təchiz olunan velospied bölmələri quraşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu bardədə Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi tərəfindən 24 yolayrıcında olan svetoforlara 53 velosiped bölməsi quraşdırılıb.

Məlumatda bildirilib ki, yeni nəsil, LED işıqlandırma ilə təchiz olunan bu svetoforlar velosipedçilərin yollarda daha təhlükəsiz hərəkət etməsinə imkan verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.