Paytaxtın Hüseyn Seyidzadə küçəsindəki piyada zolaqları silinib.

Həmin vəziyyət artıq bir neçə aydır ki, davam edir.

Metbuat.az AzTV-yə istinadən xəbər verir ki, oxşar hal Bakının bir çox küçələrində də müşahidə edilməkdədir.

Vaxtında yenilənməyən, silinən zolaqlara görə sürücülər 3 bal və 100 manat cərimələnirlər.

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) bildirib ki, həmin işlərin aparılması mərhələli şəkildə həyata keçirilir.

Daha ətraflı süjetdə:

