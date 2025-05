Sosial xidmətlərin əhatə dairəsi daha da genişlənəcək

Prezident İlham Əliyev “Sosial xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Qanunu təsdiq edib və Qanunun tətbiqi, bununla əlaqədar bəzi fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında Fərman imzalayıb.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yeni qanunvericilik aktları sosial xidmət sisteminin təkmilləşməsi və əhatə dairəsinin genişlənməsinə, sosial xidmətlərin keyfiyyətinin və bu xidmətlərə əlçatanlığın daha da artırılmasına xidmət edir. Qanunun 9-cu maddəsində qeyd edilən çətin həyat şəraitində olan şəxsin (ailənin) vəzifələri sırasına sosial işçilərin və sosial xidmətçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq da əlavə edilib.

Həmçinin 19.1-ci maddədəki (“Evdə (səyyar) sosial xidmət əmək qabiliyyətli qohumları və ya qanuni nümayəndələri ilə eyni yaşayış məntəqəsində yaşamayan və sosial xidmətə ehtiyacı olan tənha ahıllara, ahıl ər-arvadlara, əlilliyi olan, xəstəliyin terminal (son) mərhələsində olan şəxslərə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada göstərilir”) “eyni yaşayış məntəqəsində” sözləri “Bakı şəhəri üzrə eyni inzibati ərazi vahidində, digər şəhər və rayonlar üzrə isə eyni inzibati ərazi dairəsində” sözləri ilə əvəz olunur.

Bu da evdə (səyyar) göstərilən sosial xidmətlərə əlçatanlığın artırılmasına və bu xidmətlərlə təmin edilənlərin əhatəsinin genişlənməsinə yönəlib.

Qanunda sosial xidmətin növləri sırasına sosial-mədəni xidmətlər də əlavə olunub. Məqsəd çətin həyat şəraitində olan şəxslərə göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilərək beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasıdır.

Yeni qanunvericilik aktları habelə sosial xidmət müəssisələrində göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə və səmərəliliyinə nəzarətin həyata keçirilməsi qaydalarının, yarımstasionar (günərzi) sosial xidmət anlayışının daha da təkmilləşdirilməsini, sosial xidmətə olan tələbatının qiymətləndirilməsi və sosial xidmətin göstərilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi üçün müddətlərlə bağlı texniki düzəlişləri nəzərdə tutur.

