Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) rəsmi səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əbu-Dabi şəhərinin beynəlxalq hava limanında spiker Sahibə Qafarovanı BƏƏ-nin Federal Milli Şurasının sədri Saqr Qobaş, Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Elçin Bağırov, Dubaydakı baş konsulu Cavidan Hüseynov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

Milli Məclisin sədrinin səfər çərçivəsində ölkə rəsmiləri ilə bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub.

