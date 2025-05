Faciəli şəkildə ölən Şövqiyyə barədə təsirli fakt - FOTO

Bir neçə gün əvvəl Bakının Suraxanı rayonunda 19 yaşlı Şövqiyyə Baxşıyeva faciəli şəkildə ölüb.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, dəm qazından həyatını itirən gənc qadın Astara rayonunda dəfn olunub.

Mərhum 6 ay əvvəl ailə həyatı qurmuşdu.

Xatırladaq ki, hadisə mayın 1-i, paytaxtın Suraxanı rayonu, Dədə Qorqud qəsəbəsində qeydə alınıb.

Qəsəbə sakini, 2006-cı il təvəllüdlü Ş.Baxşıyeva yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından boğulub.

Onun meyiti gecə saatlarında ailə üzvləri tərəfindən aşkar edilib.

