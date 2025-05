ABŞ Prezidenti Donald Tramp Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Ukrayna münaqişəsinin həlli istiqamətində əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp bu fikirlərini Ərdoğanla telefon danışığından sonra "Truth Social" platformasında paylaşıb.

“Mən Rusiya və Ukrayna arasındakı gülünc, lakin ölümcül müharibəni indi bitirmək üçün prezident Ərdoğanla işləməyi səbirsizliklə gözləyirəm,” - deyə Tramp qeyd edib.

