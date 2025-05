Kəmaləddin Heydərov ona yüksək vəzifə verdi

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin (DYMX) Yanğınların Tədqiqatı və Sınaq Laboratoriyasına yeni rəis təyin edilib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərovun müvafiq əmri ilə sözügedən vəzifəyə polkovnik-leytenant Tural Süleymanov təyin olunub.

Qeyd edək ki, polkovnik Mübariz Aydınov 2021-ci ilin aprel ayından 2024-cü ilin may ayınadək sözügedən laboratoriyanın rəisi olub. Həmin tarixdən sonra labaratoriyaya rəis əvəzi polkovnik-leytenant Mədətov Zaur Əli oğlu rəhbərlik edib.

