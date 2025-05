Mərhum şahmatçı Vüqar Həşimovun bacısı Samirə Allahverdiyeva yeni vəzifəyə təyin olunub.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, S.Allahverdiyeva İdman TV-nin direktor müavini vəzifəsində çalışacaq.

Qeyd edək ki, Samirə Allahverdiyeva bundan əvvəl AzTV-də baş redaktor vəzifəsində işləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.