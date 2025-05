Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva Bakı Zooparkında olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bununla bağlı instaqram hesabında paylaşım edib.

"Bakı Zooparkında dünyaya gələn şir balalarına hazırda əməkdaşlarımız ana qayğısı ilə qulluq edir. Anaları onlardan imtina etsə də, bu körpələr sevgidən və diqqətdən məhrum qalmayıb. Sağlam və xoşbəxt böyümələri üçün ürəklə çalışırıq", - L. Əliyeva qeyd edib.

