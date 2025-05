Rusiya Prezidenti Vladimir Putin İran Prezidenti Məsud Pezeşkianla telefonla danışıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Putin və Pezeşkian Hərtərəfli Strateji Tərəfdaşlıq Müqaviləsi əsasında Rusiya-İran əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər.

Rusiya lideri Şəhid Rəcai limanında baş verən partlayış nəticəsində insan tələfatı ilə bağlı başsağlığı verib.

