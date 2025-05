Bu rayonda əməliyyat keçirildi - Saxlanılanlar var

Xaçmaz Rayon Polis Şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında keçirilən tədbirlərlə rayon ərazisindəki evlərdən və mağazadan oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Surac Ömərov və Əliağa Zeynalov saxlanılıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, S.Ömərov müxtəlif evlərə daxil olaraq oradan qızıl-zinət əşyaları, Ə.Zeynalov isə tanışına məxsus mağazadan pul oğurlayıb.

Məhkəmənin qərarı ilə S.Ömərovun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Araşdırma aparılır.

