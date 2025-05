Naxçıvanda qısqanclıq zəmnində ər arvadını bıçaqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Naxçıvan şəhəri 54-cü məhəllədə qeydə alınıb.

Belə ki, Naxçıvan şəhər sakini, 1992-ci il təvəllüdlü Tural Zeynibəyli həyat yoldaşı Validə Zeynibəylini bıçaqlayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

