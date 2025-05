Azərbaycan Basketbol Liqasında final seriyasının üçüncü oyunu keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Bakı İdman Sarayında "Neftçi" və "Sabah" komandaları üz-üzə gəliblər.

Qarşılaşma "ağ-qaralar"ın 79:76 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, əvvəlki iki görüşdə "Sabah" qalib gəlib. Növbəti matçın mayın 8-də təşkili planlaşdırılır. Seriyada rəqibini 4 dəfə məğlub edən komanda Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olacaq.

