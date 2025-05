"Kəpəz" futbol klubunda yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubdan məlumat verilib. Bildirilib ki, Gəray Qiyasov yeni yaradılan Media və Marketinq departamentinin direktoru təyin olunub.

Qeyd edək ki, jurnalist Gəray Qiyasov bir sıra yerli mətbu orqanlarda fəaliyyət göstərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.