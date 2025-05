30-dan çox şəhərdə internet kəsildi

Rusiyanın 30-dan çox şəhərində PUA hücumu təhlükəsi ilə əlaqədar mobil internet kəsilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kəsinti Yaroslavl, Tver, Moskva, Nijni Novqorod, Tula, Leninqrad, Kaluqa və Kursk vilayətlərində müşahidə olunur.

Moskva və Sankt-Peterburqda da bir sıra abonentlər üçün problemlər var. Saranskda və Mordoviyanın bəzi şəhərlərində mobil internet demək olar ki, tamamilə bağlanıb.

Əksər istifadəçilər MTS-in xidmətindən şikayətlənirlər. Digər operatorlarda vəziyyət də bundan yaxşı deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.