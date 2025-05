Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədrinin müşaviri Ziya Əliyev vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu vəzifəyə bu ilin fevral ayında təyin edilmişdi.

Ziya Əliyev bundan əvvəl AMB-nin baş direktoru vəzifəsini tutub.

Qeyd edək ki, Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımovdur.

