"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 9 may tarixində Bakı-Sumqayıt-Bakı istiqamətində qatarların işləyəcəyi qrafiki açıqlayıb.

ADY-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 9 may qeyri-iş günü olduğundan həmin tarixdə qeyd olunan istiqamət üzrə qatarlar şənbə günü qrafiki ilə hərəkət edəcəklər.

