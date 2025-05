Küveytin Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd əl-Mütairi Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin sosial platformalarında paylaşım edilib.

"Nazir müavini səfirlə Küveytdə keçirilmiş Birgə Komissiyanın məsələləri və əldə olunmuş nailiyyətlər barədə müzakirə aparıb, səfərin yüksək səviyyədə təşkilinə görə Küveyt tərəfinə ehtiram və təşəkkürün bildirilməsini xahiş edib",- paylaşımda deyilir.

