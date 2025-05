Çin Sədri Si Cinpin bu gün Rusiyaya dövlət səfərinə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Xinhua” agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Çin Sədri İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80-ci ildönümü münasibətilə keçiriləcək təntənəli tədbirlərdə iştirak edəcək.

