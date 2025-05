İraq Azərbaycanı Kürdüstan Regionunun Ərbil şəhərində Baş Konsulluq açmağa çağırıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İraqın xarici işlər naziri Fuad Hüseyn Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə birgə mətbut konfransında deyib.

İraq XİN rəhbəri Azərbaycanın Ərbildə konsulluğunun açılmasının zəruriliyini qeyd edib:

“Bu təsdiqlənib və konsulluq açılacaq”.

