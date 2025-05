Mayın 1-nə olan göstəriciyə görə Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 3,8 faiz artaraq 54,8 min təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Vergi Xidməti məlumat yayıb.

Məlumata görə, aktiv vergi ödəyicilərinin sayı isə 1,2 faiz artaraq 816,7 min təşkil edib.

Həmin tarixə aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı 2,6 faiz artıb və 223,1 min olub.

