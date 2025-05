Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Azərbaycan Tibb Universitetində (ATU) olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "Instagram" sosial şəbəkəsində ATU-nun insan anatomiyası kafedrasının nəzdindəki elmi-tədris muzeyindən görüntülər paylaşıb.

