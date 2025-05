Babək rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 219 mm boru korroziyaya uğradığı üçün yeraltı xətlərin yerüstü xətlərlə dəyişdiriməsi ilə əlaqədar qaz təchizatı Babək rayon Babək şəhəri, Qoşadizə kəndi, N saylı hərbi hissə və Naxçıvan hava limanında 08.05.2025 tarixdə saat 09:00 dan müvəqqəti dayandırılacaq.

Təmir işləri başa çatdıqdan sonra qaz təchizatı bərpa ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.