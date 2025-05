Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ağdam Muğam Mərkəzinin açılışında iştirak ediblər, incəsənət xadimləri ilə görüşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə başçısı “Qarabağ” mahnısı ifa olunarkən kövrəlib.

