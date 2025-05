Rusiya Federal Kosmik Agentliyi (Roskosmos) Veneranı araşdırmaq üçün 1972-ci ildə kosmosa buraxılan Kosmos-482 adlı kosmik gəmi qəzaya uğradığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Roskosmos" yazılı açıqlamada Kosmos-482 kosmik gəmisinin taleyi ilə bağlı məlumat verib.

Açıqlamada Kosmos-482-nin bu gün atmosferə daxil olub və kosmik gəminin İndoneziyanın qərbində Hind okeanına düşdüyü bildirilib.

