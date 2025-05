Qazaxda yeniyetmə skuter sürən zaman yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, 2009-cu il təvəllüdlü oğlan skuter sürən zaman ehtiyatsızlıqdan yıxılaraq başından xəsarət alıb.

O, xəstəxanada göstərilən tibbi yardımlara baxmayaraq dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.