Ərdoğandan bunu xahiş edəcəm - Putin

Putin Rusiya-Ukrayna danışıqlarının təşkilində Türkiyənin roluna diqqət çəkib və məsələ ilə bağlı türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla danışacağını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqların təşkili üçün Türkiyənin bir sıra təkliflər verdiyini xatırladan Putin, bu tədbirin təşkilində Ərdoğanın da çox iş gördüyünü bildirib:

“Prezident Ərdoğanla danışacam. Ondan Türkiyədə danışıqlar üçün belə bir fürsət verməsini xahiş edirəm. Ümid edirəm ki, o, Ukraynada sülh axtarışlarına töhfə vermək istəyini təsdiq edəcək. Ukrayna ilə ciddi danışıqlar aparmaqda qərarlıyıq”

