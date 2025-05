Rusiya Mərkəzi Bankının keçmiş rəhbəri Viktor Geraşenko vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 87 yaşında dünyasını dəyişib.

Geraşenko iki dəfə SSRİ, iki dəfə Rusiya Mərkəzi Bankına rəhbərlik edib.

