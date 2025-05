ABŞ və Çin nümayəndələri Cenevrədə iki günlük danışıqların ardınca ticarət kəsirinin azaldılmasına dair razılaşmanı elan ediblər və detallar bazar ertəsi açıqlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə danışıqlarda Amerika nümayəndə heyətinin nümayəndələrinə istinadən “Reuters” məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, razılaşma ABŞ-nin 1,2 trilyon dollarlıq ticarət kəsirini azaltmağa kömək edəcək.

