Hakan Fidan PKK-nın ləğvindən danışdı

PKK terror təşkilatının özünüləğv qərarı tarixi qərardır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan deyib.

“Bu, PKK-nın qəbul etdiyi tarixi qərardır. Bu qərardan sonra bəzi addımlar da atılmalıdır. Prosesi yaxından izləyirik. İnanıram ki, bu qərar səmimi şəkildə həyata keçirilsə, hamı üçün çox faydalı bir qərar olacaq.

Düşünürəm ki, bu, bizim gələcəyimiz və hər kəs üçün yaxşı qərar olacaq. Bu onu göstərir ki, biz bu ölkənin övladları olaraq öz sağlam düşüncəmiz və iradəmizlə bunu həll edə bilərik. İnşallah bu davam edəcək. Bu müsbət atmosferin üstünə başqa heç nə demək istəmirəm”, - nazir bildirib.

