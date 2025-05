Partlayışda xəsarət alan şəxsin vəziyyəti açıqlandı

Gəncədə bu gün yanğın baş verən mənzildə xəsarət alan qadının vəziyyəti açıqlanıb.

TƏBİB-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, mayın 12-də saat 14:00 radələrində 1961-ci il təvəllüdlü şəxs (qadın cinsli) Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan Abbas Səhhət adına xəstəxananın Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

Sağ biləyin kəsilmiş yarası diaqnozu təyin edilən pasiyentə zəruri tibbi yardımlar göstərilib.

Vəziyyəti stabildir, müalicəsi tibb müəssisəsinin müvafiq şöbəsində davam etdirilir.

