Karlo Ançelotti Braziliya millisinin məşqçisi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Braziliya Futbol Konfederasiyası sosial media hesabında açıqlama verib. Bildirilir ki, hazırda "Real Madrid"də işləyən Ançelotti mövsüm yekunlaşandan sonra Braziliya millisini çalışdıracaq.

Qeyd edək ki, Karlo Ançelottinin yerinə "Real"da Xabi Alonsonun təyinat alacağı irəli sürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.