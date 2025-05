Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəsin təmin olunması istiqamətindəki səyləri müzakirə ediblər.

Qeyd edək ki, HFidan bundan əvvəl ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə danışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.