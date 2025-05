Azərbaycan millisinin üzvü Zamiq Əliyevin də formasını geyindiyi “Eqnatiya” Albaniya çempionu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda pley-off həlledici görüşündə “Vlajniya” ilə qarşılaşıb. "Eqnatiya" 4:0 hesablı qələbə qazanaraq ölkə çempionu olub. Zamiq də bu oyunda iştirak edib. O, meydana start heyətdə çıxıb və sonadək oynayıb.

