Tanınmış futbolçunun ayağı kəsilib?

“Fənərbaxça” Mert Hakan Yandaşla bağlı yayılan iddiaları təkzib edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, “Fənərbaxça” klubunun futbolçusu Mert Hakan Yandaşın ayağının kəsilmə riski ilə üzləşdiyi barədə iddialar yayılıb.

Lakin İstanbul təmsilçisi yayılan xəbərlərlə bağlı rəsmi açıqlama verərək bu iddiaları təkzib edib. Klub futbolçunun uğurlu əməliyyat keçirdiyini, səhhətinin yaxşı olduğunu və barəsində yayılan xəbərlərin həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib. Mert Hakan Yandaşın yaxın günlərdə evə buraxılacağı qeyd olunub.

