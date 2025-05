Xətai rayonunda yaşayan 14 yaşlı yeniyetmə evdən çıxıb və geri qayıtmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, NZS qəsəbəsi, M.Əmirxanov küçəsi, ev 32 ünvanında yaşayan 28.06.2011-ci il təvəllüdlü Cabbarov Rəvan Nadir oğlu mayın 11-də yaşadığı mənzildən çıxaraq geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı Xətai RPİ-nin 37-ci PŞ-də araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.