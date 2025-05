Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin dekanı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zakir Ələsgərov vəfat edib.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, 76 yaşlı pedaqoq bir neçə gün öncə komaya düşüb və ayılmayıb.

O, bu gün səhər saatlarında yerləşdirildiyi xəstaxanada vəfat edib.

