"Bu il Qarabağ Universitetinə 1300-1400 nəfərin qəbul olunmasını planlaşdırırıq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci ildönümünə həsr olunmuş “Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimində çıxış edərkən deyib.

O bildirib ki, bu il tələbə sayının 2500 nəfərə çatması praqnozlaşdırılır.

