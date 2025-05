Azərbaycan idman ictimaiyyətinə itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasının (ASTF) mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, veteran stolüstü tennisçi, "Lokomotiv" İdman Mərkəzinin məşqçisi, ASTF-nin hakimi Tahir Əliyev vəfat edib.

O, 77 yaşında həyatını itirib.

