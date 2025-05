Sərnişinlər qarşıdan gələn Qurban bayramı günlərini Qəbələdə keçirərək unudulmaz xatirələrini yeniləyə bilərlər. Belə ki, marşrut üzrə 6, 7, 8 və 9 iyun tarixləri üçün biletlər artıq satışdadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, biletləri www.ady.az saytından, “ADY Mobile” tətbiqindən və ya kassalardan əldə etmək mümkündür.

