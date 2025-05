Azərbaycanda qadağa qüvvəyə minir - Bu tarixdən

Azərbaycan Respublikasında qan qohumları arasında evliliyi qadağan edən yeni qanun 2025-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək. Bu dəyişiklik Ailə Məcəlləsinə edilən əlavələrlə həyata keçirilir və məqsəd genetik xəstəliklərin qarşısını almaqdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni qanuna əsasən, artıq aşağıdakı şəxslər arasında nikah bağlanması qadağan edilir:

Qardaşların və ya bacıların ümumi bioloji baba və ya nənəsi olan uşaqları

Əmi (dayı) və qardaş (bacı) qızı

Bibi (xala) və qardaş (bacı) oğlu

Əvvəlki qanunvericiliyə əsasən, yalnız yaxın qohumlar (valideynlər və uşaqlar, baba-nənə və nəvələr, doğma və ögey qardaş və bacılar) arasında nikah bağlanması qadağan idi. Yeni dəyişikliklə bu qadağa daha geniş bir dairəni əhatə edir.

