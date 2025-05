"Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin Təsərrüfat departamentinə yeni direktor təyin edilib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifə Fərid Şamo oğlu Hüseynova həvalə olunub.

O, bundan əvvəl ADY-nin Təchizat departamentinin direktoru olub.

